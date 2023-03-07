كشف الرئيس السابق لقسم علم الزلازل في جامعة دمشق د.نضال جوني عن وجود نشاط في منظومة الصدوع التدمرية وازدياد بنسبة غاز الرادون في منطقة سرغايا شمالي دمشق.



وقال جوني في حديثه لإذاعة «شام إف إم» المحلية إنه «لن يكون هناك زلزال مدمر خلال هذه الفترة، ولكننا سنشعر بهزات قوية بين الحين والآخر، ويجب ألا ننسى أننا في منطقة نشطة زلزاليا».



وأضاف أنه لوحظ خلال الأيام الماضية «نشاط على منظومة الصدوع التدمرية، وتجب مراقبتها بدقة وبجدية، حيث حصلت فيها عدة هزات، خاصة أنها تقع وسط الصفيحة العربية، وعادة الزلازل التي تحدث عليها تكون مدمرة».



وأشار جوني إلى «ازدياد بنسبة غاز الرادون شمالي دمشق، وفقا لدراسة أجراها أحد طلاب معهد الزلازل، ودراسة عينات، وهو مؤشر يسبق حدوث الزلازل إذا كان بنسب عالية، وبالتالي يجب مراقبة آبار المياه والتربة في منطقة سرغايا للاطمئنان».



وأوضح أن «اللاذقية محاطة بمنظومة فوالق، ودمرت مرات عديدة، وليس هناك خطورة على فالق الغاب، ولكنه لم يتعرض لزلزال منذ أكثر من 200 عام، وأصبحت طاقة التخزين فيه كبيرة».



وشدد على أهمية وجود شبكة رصد، وتدعيم المركز بكوادر، وخاصة بمحطات رصد دقيقة لتسجيل الهزات تتوزع على الصدوع النشطة في سورية، والتعاون مع مراكز إقليمية في لبنان والأردن ومصر.