

القاهرة ـ ناهد إمام



ينطلق المنتدى القومي الثاني لمستقبل العمل في مصر، اليوم، تحت رعاية وبحضور السفير الألماني بالقاهرة، ووزراء التعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والقوى العاملة بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبتنفيذ ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابة عن الحكومة الألمانية.



يهدف المنتدى إلى جمع الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية بسوق العمل، لمناقشة وتبادل المعرفة حول تطورات سوق العمل في مصر والتوقعات المستقبلية له بناء على البيانات، بالإضافة إلى الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها فهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة لمستقبل العمل، خاصة لخريجي التعليم الفني.



ويتم خلال المنتدى إطلاق منصة «التوقع المهني المصري» على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي ستتيح العديد من المعلومات حول أكثر من 145 مهنة في مصر وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030، بما في ذلك المهارات والمعارف المتوقع أن تكون مطلوبة في سوق العمل المصري. كما سيتم مناقشة ثلاث موضوعات رئيسية وهي «المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري» حيث سيتم تسليط الضوء على أهم المهارات والقدرات ومجالات المعرفة التي من المتوقع أن تكون مطلوبة وأهمية إعداد القوى العاملة في مصر لمواكبة المتطلبات المستقبلية لسوق العمل المحلية والعالمية.



كما سيتم مناقشة موضوع «الوظائف الخضراء ومستقبل العمل في مصر مع التركيز على قطاعي الزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة» والعوامل المحفزة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في كلا القطاعين.