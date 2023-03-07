أنا عاشق لوطني وعندما أسمع اسم قطر يقف شعـر جسـدي

اللاعب الكويتي موهوب بالفطرة وبحاجة إلى توفير جميع متطلبات الاحتراف والحصول على تسهيلات خاصة ليفيد المنتخب

حاوره: مبارك الخالدي

لا يختلف اثنان على موهبة نجم الكرة القطرية عبدالكريم حسن المنضم إلى نادي الجهراء في فبراير الماضي في صفقة انتقال من العيار الثقيل.. وبعيدا عما صاحب هذه الصفقة من تداعيات قانونية بسبب موقف نادي السد، فإن اللاعب الحاصل على لقب أفضل لاعبي آسيوي في 2018 بامتياز اعتلى منصات التتويج متألقا مع «العنابي» في الكثير من المحطات الخليجية والقارية، وأصبح من رموز الكرة القطرية الحديثة التي حققت العديد من الألقاب وشكل مع زملائه نموذجا حقيقيا للاعب الخليجي والآسيوي.

«الأنباء» استقبلت النجم الكبير لتسلط الضوء على الجانب الآخر من حياته الشخصية وبداياته في ممارسة الكرة والمدربين أصحاب البصمة في مسيرته الناجحة والمتميزة ورؤيته لواقع الكرة الكويتية والفارق بينها وبين شقيتها القطرية.. فكان هذا الحوار:

في البداية.. ما تقييمك للدوري الكويتي؟



٭ قبل وصولي إلى الكويت، علمت أن هناك تطبيقا لفكرة الاحتراف وهو أمر مشجع لي رغم ما يتردد عن سوء أرضيات الملاعب، ولكن بعد وصولي شاهدت العكس، فالكثير من الملاعب وخصوصا ستاد جابر الدولي ذات أرضيات ممتازة، ويجب أن نلتمس العذر لبعض الأندية التي قد تمر بظروف لا تساعدها على تطوير ملاعبها، وما لاحظته أيضا توافر الموهبة في اللاعب الكويتي، فلديه الإمكانيات ليفيد المنتخب ودوري بلاده لو توافرت له الإمكانات الخاصة بالاحتراف.



ما السبب وراء قرار احترافك المفاجئ وتحديدا في نادي الجهراء؟



٭ الحقيقة وقبل انتقالي إلى نادي الجهراء كنت تحت ضغط نفسي كبير في قطر إثر الخلافات الطارئة التي غطت الساحة عقب خروجنا من الدور الأول من كأس العالم بثلاث هزائم والتي لم اكن أتمنى أن تحدث، وقد عشت تحت ضغط كبير لمسته وشعرت به لدى خروجي في الشارع واثناء تلبية أموري الخاصة، لدرجة قررت معها إغلاق هاتفي للمزيد من الهدوء والراحة.

وعليه اتخذت قرارا بالاحتراف الخارجي بحثا عن الهدوء وحتى تهدأ النفوس بالدوحة.

وبالنسبة لانتقالي إلى الجهراء، فأنا أسجل كل الشكر والتقدير والاحترام للرئيس د.خالد الجارالله لموقفه الرجولي والأكثر تفهما لموقفي القانوني وسلامته وأيضا أعضاء مجلس إدارة النادي لأنهم جمعيا كانوا الأكثر جدية في التعاقد معي، لاسيما ان كثيرا من الأندية كانت تخشي التعاقد معي بسبب الإيقاف الدولي أو العقوبات المحتملة في حال التفاوض أو التعاقد معي.



كيف تفسر انسجامك السريع مع لاعبي الجهراء؟



٭ للأمانة، لم أشعر أني غريب، فأنا بين أهلي وخرجت من بلدي قطر إلى بلدي الثاني الكويت، والانسجام السريع فأنا بطبعي اجتماعي وقد وجدت كل ترحاب وحفاوة في الاستقبال ومحبة وأيضا تعاطف وهذا ليس بالغريب عن أهل الكويت الذين جبلوا على الترحاب بالجميع.



ما الأقرب للقب الدوري الكويتي؟



٭ بعد متابعة حقيقية وواقعية للفرق المتنافسة، أعتقد أن نادي الكويت هو الأقرب لتحقيق لقب هذا الموسم.



وما حظوظ الجهراء في البقاء بدوري الأضواء؟



٭ نسعى جميعا في نادي الجهراء ونعمل بقوة للبقاء ضمن الدوري الممتاز رغم الخسارة المفاجئة بالجولة 17 أمام السالمية، وقبلها القرار الخاص بسحب نقطتين من رصيدنا نتيجة خطأ إداري في لقاء التضامن، ما مثل ضغطا على الفريق، نأمل أن نتجاوزه في الجولة الأخيرة أمام الفحيحيل لحجز مقعد في دوري الستة الكبار.



بالعودة قليلا إلى الوراء.. حدثنا عن بدايات عبد الكريم حسن؟



٭ بداياتي كأي لاعب لعب كرة القدم في الشارع حتى انتقلت إلى النادي ومنه إلى أكاديمية أسباير، ومنذ عام 2010 وأنا ألعب مع نادي السد. وقد سبق ذلك انضمامي للمنتخب الأول وأنا بعمر 16 عاما وذلك خلال فترة المدرب الراحل الفرنسي برونو ميتشو، فكانت البداية ولله الحمد قوية جدا وهي الظهور على ساحة كرة القدم القطرية، وفي أول مباراة ودية استعدادا لكأس الخليج التي أقيمت في اليمن، وكانت المباراة أمام المنتخب العماني وصنعت هدف التعادل.



بمناسبة الحديث عن الأهداف.. ما أجمل هدف لك؟



٭ هدفي بمرمى نادي الدحيل في ربع نهائي كأس أمير قطر، حيث قمت بتسديد ركلة حرة خارج منطقة الـ18 بقوة مسجلا هدفا وصفه الجميع بـ «هدف صاروخي».



قطر.. ماذا تمثل لك؟



٭ هذا التساؤل يجعل شعر جسمي يقف، فأنا عاشق لبلدي قطر ومحب للغاية لصاحب السمو أمير قطر، لما وجدته من دعم كامل مقدم للمواطن والمقيم وللرياضي. وعليه، فلا أجد الكلمات التي تناسب وصف قطر ومحبتها الكبيرة في قلبي.



كيف تصف شعورك عند الفوز بلقب أفضل لاعب في آسيا 2018؟



٭ أشعر بالفخر الكبير كوني ثاني لاعب قطري يحقق هذا اللقب والإنجاز التاريخي لقطر بعد اللاعب والأسطورة خلفان إبراهيم خلفان، فكنت سعيدا جدا خصوصا أنني مدافع، وفرص الفوز بها تكون دائما من نصيب المهاجمين، وفي الحقيقة، هي جائزة لم تخطر على بالي يوما ولم أضعها في حساباتي لصعوبتها، وهي في النهاية إنجاز تمت بمساعدة إخواني اللاعبين والمدربين الذين اشرفوا على تدريبي.



من المدرب صاحب البصمة الأبرز في مسيرة عبد الكريم حسن؟



٭ أكثر من مدرب وأولهم مدربو أكاديمية أسباير، فكل مدرب تعلمت معه واستفدت منه الكثير، ولكن من اثر علي بشكل كبير هو مدرب المنتخب الاسباني فيليكس سانشيز، حيث كنت معه منذ انضمامي إلى المنتخب الأولمبي وأيضا المدرب الإسباني تشافي والبرتغالي جيسوالدو فيريرا.



كيف يمكن أن تقارن بين الكرة الكويتية والقطرية؟



٭ هناك فرق كبير بين الكرة في قطر وهنا بالكويت، ففي قطر يدار الموضوع بشكل احترافي كامل وتحديدا في أعداد اللاعبين مع توفير كل الإمكانيات إضافة إلى الدعم الكبير للاعب القطري وتهيئته ليصبح لاعبا مؤهلا وذلك من خلال أكاديمية أسباير وبرامج التطوير برئاسة الشيخ حمد بن خليفة، كما تحدث الخطط بشكل دوري كل عام، وهذا الأمر لم أشاهده في الكويت.

ومن خلال احتكاكي بلاعبي الجهراء وباقي أندية الكويت فإن اللاعب الكويتي يملك الموهبة والمهارة، وعليه لا توجد فوارق فنية بينه وبين الآخرين، لكنه بحاجه إلى تهيئة أجواء الاحتراف والتركيز والحصول على تسهيلات خاصة من جامعاتهم أو مراكز عملهم مع الاهتمام ببرامج التغذية وغيرها من العوامل المهمة لتطوير مستواه.



الكرة القطرية.. وخسارة الدحيل



نفى النجم عبدالكريم حسن تراجع الكرة القطرية بعد الخروج من مونديال قطر، وقال ربما يكون هناك هبوط وهو أمر طبيعي وليس تراجعا بالمفهوم الكبير، وهذا يحدث للكثير من المنتخبات، وبالنسبة لخسارة الدحيل الكبيرة أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، فقد أحزنتنا كلاعبين قطريين، ولكن الخسارة لها أسبابها من غيابات وإصابات لاعبين أساسيين ودخول لاعبين جدد بحاجة إلى الوقت للتأقلم، وبكل صراحة هي ظروف مباراة استثنائية لا تحدث كثيرا والدحيل قادر على النهوض مجددا.



الدوري السعودي.. الأفضل خليجياً



وضع عبدالكريم حسن الدوري السعودي في قمة ترتيب الدوريات الخليجية وبعده في كفة واحدة الدوري الاماراتي والقطري ثم باقي الدوريات.



3 باقات ورد



أرسل النجم الكبير عبدالكريم حسن 3 باقات ورد عبر «الأنباء»، فكانت الأولى إلى سمو الشيخ جاسم بن حمد بن ثاني، واصفا إياه بصاحب الأثر الكبير في مسيرته الرياضية، والثانية إلى أسرته التي تحملت معه الكثير، والثالثة إلى رئيس نادي الجهراء د.خالد الجارالله.



البطاقة الشخصية



الاسم: عبدالكريم حسن عبدالكريم.



العمر: 29 عاما ومن مواليد أغسطس 1993.



الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه بنت اسمها سارة.



الهواية: الكشتات البرية والبحرية.



الأكلة المفضلة: جميع أنواع الأكل.



أجمل بلد زارها: النمسا وتحديدا مدينة زيلامسي.



منتخبك المفضل: البرازيل.