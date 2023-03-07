

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح أمس، بالفوز الكاسح الذي حققه ليفربول على مان يونايتد، إلى جانب تسليط الضوء على هجوم إيريك تين هاغ مدرب الشياطين الحمر، على لاعبيه.



واكتسح ليفربول ضيفه وغريمه ما يونايتد (7-0)، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعنونت صحيفة «ميرور»: «كلوب يشيد بمحطم الرقم القياسي صلاح، ويصر على أنه سينتهي به الأمر كواحد من عظماء الأنفيلد على مر العصور».

وكتبت أيضا: «تين هاغ الغاضب يصف لاعبي اليونايتد المتخبطين بعدم الاحترافية مع تعرضهم لأسوأ هزيمة لأكثر من 91 عاما». أما صحيفة «ديلي إكسبريس» فعنونت: «كلوب يشيد بالعرض المثالي مع تحقيق فريقه للانتصار الأكبر على الإطلاق أمام غريمه». وفي الأسفل كتبت: «تين هاغ الخجول يصف لاعبيه المتخبطين بعدم الاحترافية».



كما عنونت صحيفة «التايمز»: «(7-0).. الانتصار القياسي لليفربول أمام اليونايتد.. تين هاغ يصف فريقه بغير الاحترافي».



وكتبت صحيفة «ديلي ستار»: «الهزيمة القياسية من ليفربول مؤلمة للغاية لإيريك».



إلى ذلك، واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة أسطورته بأحرف من ذهب بعد أن بات أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنجليزي، اثر ثنائيته في مرمى الغريم التقليدي مان يونايتد خلال الفوز التاريخي بسباعية نظيفة.

وتفوق صلاح على حامل الرقم القياسي السابق روبي فاولر الذي سجل 127 هدفا لليفربول في الدوري الممتاز، إذ رفع «الفرعون» رصيده الى 129 في 205 مباريات.

كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 6 مباريات تواليا في شباك يونايتد. وعلق صلاح على إنجازه «لا أعرف ما أقوله، لست قادرا على وصف ما أشعر به ولكنه أحد أجمل أيام حياتي.

إنه رقم وضعته نصب عيني منذ وصولي وأتمنى دائما أن أحطم الارقام ولكن الاهم الفوز بالالقاب مع الفريق»، واصفا الهدف الأخير له في مرمى مانشستر بأنه المفضل لديه في صفوف ليفربول. تابع ابن الثلاثين سنة «سأحتفل مع العائلة في المنزل، اتناول شاي البابونج وأنام».



ورفع صلاح رصيده هذا الموسم الى 20 هدفا و10 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، وهي أعلى نسبة في الفئتين للاعب في الدوري الانجليزي لموسم 2022-2023.



كما بات صلاح اكثر لاعب تسجيلا من صفوف فريقه في شباك مان يونايتد، حيث رفع رصيده الى 10 أهداف مقابل 8 لقائد الفريق السابق ستيفن جيرارد.



وعموما، سجل صلاح في شباك 26 فريقا مختلفا في الدوري الانجليزي بينها 9 اهداف في مرمى كل من واتفورد ووست هام و8 اهداف في شباك بورنموث.



وسجل صلاح 178 هدفا لليفربول في مختلف المسابقات منذ انتقاله اليه قادما من روما الايطالي عام 2017، وبات سابع أفضل هداف في تاريخ النادي الشمالي العريق وراء روبي فاولر وستيفن جيرارد والاسكتلندي بيلي ليدل وغوردون هودجسون وروجر هانت والويلزي ايان راش والاخير يحمل الرقم القياسي مع 346 هدفا.



ويأتي الرقم القياسي الجديد ليضاف الى أرقام قياسية عدة دونها المصري باسمه ومن بينها اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا وتحديدا في شباك رينجرز الاسكتلندي (7-1) حيث هز الشباك ثلاث مرات في مدى 6 دقائق و12 ثانية في 12 أكتوبر الماضي.



وفي المباراة ضد ريال مدريد قبل ثلاثة اسابيع والتي خسرها فريقه 2-5 على ملعب «انفيلد» في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بات صلاح ايضا افضل هداف افريقي في المسابقة الاوروبية الام برصيد 44 هدفا بالتساوي مع العاجي ديدييه دروغبا، وفي الوقت ذاته أصبح ايضا أفضل هداف على الإطلاق لناد انجليزي في هذه المسابقة.





تدريبات «الشياطين» الـ 9 صباحاً!



قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن المدرب تين هاغ طالب لاعبي مان يونايتد بالحضور لمركز تدريبات الشياطين الحمر، عقب ساعات فقط من الخسارة أمام ليفربول. وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن لاعبي يونايتد حضروا لمركز التدريبات في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي أمس بينما تواجد المدرب الهولندي قبل وصولهم بساعتين. ويستعد يونايتد لمواجهة ريال بيتيس، الخميس المقبل، في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب «أولد ترافورد».







