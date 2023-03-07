

يعول بوروسيا دورتموند على نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام لمواصلة موسمه الاستثنائي ومحاولة تخطي مضيفه تشلسي، وذلك حين يلتقي الفريقان اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج» في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسيكون ابن الـ 19 عاما مركز الثقل في المواجهة التي يسعى فيها دورتموند إلى البناء على فوزه الشاق ذهابا على أرضه 1-0 من أجل العبور إلى ربع النهائي على حساب فريق أنفق أموالا طائلة في سوق الانتقالات لكنه لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات في مبارياته الـ 16 الأخيرة ضمن كل المسابقات.



وخلافا لتشلسي، فرض دورتموند نفسه من أبرز الأندية في القارة العجوز منذ مطلع العام الحالي، معوضا فارق النقاط التسع الذي كان يفصله عن غريمه بايرن ميونيخ في صدارة الدوري المحلي خلال فترة الميلاد، ليصبح حاليا على المسافة ذاتها منه.



وخرج دورتموند منتصرا من جميع المباريات العشر التي خاضها، بينها الفوز على بوخوم 2-1 في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية وتشلسي ذهابا.



وفي ظل إمكانية مشاركة ماركو رويس من البداية، فقد لا يحصل بيلينغهام على فرصة ارتداء شارة القيادة التي حملها ذهابا في «سيغنال إيدونا بارك»، لكنه سيكون من دون أدنى شك قائدا في أرضية الملعب.



وفرض بيلينغهام نفسه النجم الأبرز في صفوف الفريق الألماني، لاسيما في دوري أبطال أوروبا حيث سجل أربعة أهداف مع تمريرة حاسمة في ست مباريات خاضها حتى الآن، بينها اثنان مع شارة القائد.



حتى ما يشاع حاليا عن إمكانية رحيل بيلينغهام الصيف المقبل في صفقة مقدرة بـ150 مليون يورو لم يزعزع تركيز الفريق الذي يمني النفس الاستفادة من وضع تشلسي كي يتخطاه ويعبر الى ربع النهائي في خطوة قد تكون بمنزلة نهاية المدرب غراهام بوتر مع الفريق اللندني.



ورغم الإنفاق المفرط مطلع العام اكتفى تشلسي بتسجيل هدفين في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات وبانتصار وحيد في آخر ست مباريات في الدوري، كان في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على حساب ليدز (1-0).



أنفق تشلسي نحو 600 مليون دولار لتعزيز صفوفه، لكن موسمه الأول مع مالكيه الجدد يتجه لأن يكون خاليا من الألقاب، إلا اذا حقق المفاجأة وغزا مجددا القارة العجوز من بوابة مسابقتها المرموقة.



وأقصي فريق غرب لندن من مسابقتي الكأس المحليتين ويتقهقر بالمركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي.



وفي المواجهة الثانية يبدو بنفيكا البرتغالي أمام مهمة في متناوله تماما حين يستضيف كلوب بروج البلجيكي الذي خسر ذهابا على أرضه بهدفين نظيفين.



وما يعزز حظوظ بنفيكا المتوج بلقب المسابقة القارية مرتين، أن ضيفه الذي يدربه الإنجليزي سكوت باركر، والذي يتخطى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، يعاني الأمرين محليا وقادم من هزيمة مذلة أمام أوستند 0-3، ما جعله متخلفا في المركز الرابع عن غنك المتصدر بفارق 21 نقطة.



وفي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، يستضيف لاتسيو نظيره ألكمار الهولندي في ذهاب دور الـ 16.