

يواصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش دفع ثمن رفضه تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك باضطراره الى الانسحاب من دورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز في التنس بسبب القيود المفروضة على القادمين الى الولايات المتحدة.



وأعلن منظمو الدورة أن المصنف أول عالميا لن يشارك على الرغم من تقدمه بالتماس أمام السلطات الأميركية لمنحه إذنا خاصا من أجل دخول البلاد.



ومازال ابن الـ 35 عاما متمسكا برفضه تلقي اللقاح، ما سيحرمه أيضا من خوض دورة ميامي الألف نقطة للماسترز، على غرار العام الماضي، بعدما أعلنت السلطات الأميركية أنها مددت فترة فرض اللقاح على القادمين الى البلاد حتى أبريل.



وغاب ديوكوفيتش العام الماضي عن الدورات الأميركية بسبب هذه القيود، أبرزها بطولة فلاشينغ ميدوز.



وأيد الاتحاد الأميركي للتنس ومنظمو بطولة فلاشينغ ميدوز الأسبوع الماضي طلب الصربي دخول البلاد على الرغم من عدم تلقيه اللقاح.



وأفادت الهيئتان في بيان مشترك «نوفاك ديوكوفيتش هو أحد أعظم الأبطال الذين عرفتهم رياضتنا على الإطلاق. يأمل الاتحاد الأميركي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة أن ينجح بمحاولته لدخول البلاد، وأن تتمكن الجماهير من رؤيته ينافس مجددا في إنديان ويلز وميامي».



وواصل ديوكوفيتش تصدره تصنيف اللاعبين المحترفين للأسبوع الـ 379، فيما قد ينزله عن عرشه الإسباني كارلوس ألكاراز في حال تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز.



وكان «دجوكو» قد حطم الأسبوع الماضي الرقم القياسي المطلق بحوزة الألمانية شتيفي غراف (377 أسبوعا)، وذلك بعد استعادته المركز الأول في يناير اثر تتويجه بلقب بطولة أستراليا في ملبورن، الثانية والعشرين الكبرى في مسيرته بالتساوي مع الأسطورة الإسباني رافايل نادال.