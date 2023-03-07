

فرمل روما صحوة ضيفه يوفنتوس عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله جانلوكا مانشيني في الدقيقة 53 في المرحلة الخامسة والعشرين في بطولة ايطاليا لكرة القدم.



وضرب روما عصفورين بحجر واحد حيث استعاد نغمة الانتصارات عقب خسارته المفاجئة امام كريمونيزي 1-2 في المرحلة الماضية وصعد الى المركز الرابع بفارق الاهداف امام ميلان.



في المقابل، مني يوفنتوس بخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية في الدوري وتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.



واستعد روما جيدا لمواجهة ريال سوسييداد الخميس المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ»، وهو اليوم ذاته الذي يستضيف يوفنتوس فرايبورغ الالماني ضمن الدور ذاته من المسابقة ذاتها.