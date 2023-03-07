

مفرح الشمري



بحضور مدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي، ومدير اذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية د.عبدالرحمن الظفيري، ومراقب شؤون البرامج في اذاعة البرنامج الثاني ابراهيم ماتقي، تم ظهر أمس تسجيل حلقات المسلسل التراثي «أيام وسنين» من تأليف هيثم بودي وإخراج محمد جمال الشطي وبطولة عبدالرحمن العقل واحمد مساعد واحمد السلمان وعبدالكريم خليل اسماعيل واسامة المزيعل وخالد المفيدي ود.أبرار المفيدي ومنال الجارالله وآخرين، وذلك في استوديو الدراما بإذاعة الكويت.



المسلسل التراثي «أيام وسنين» ستبث حلقاته طوال شهر رمضان عبر أثير إذاعة البرنامج العام، وأحداثه تدور حول اهم السنوات التي مرت على اهل الكويت خلال 250 سنة مثل سنة الطبعة وسنة الهليلق وسنة الغبار الأحمر وسنة بناء السور وتأسيس اذاعة الكويت وسنة ارتفع فيها اسم الكويت في فضاء العالم.