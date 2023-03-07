تصدر فيلم «كريد 3» شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال نهاية الأسبوع الفائت، مع إيرادات بـ58.7 مليون دولار، ليحقق بذلك انطلاقة من الأفضل على الإطلاق لفيلم يستند إلى نوع معين من الرياضة.



وذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أن مخرج العمل مايكل ب. جوردن الذي يخوض تجربته الإخراجية الأولى، ويؤدي في الوقت نفسه دور أبولو كريد، هو «بطل شباك التذاكر بلا منازع».

كما يشارك بالفيلم سيلفستر ستالون وتيسا ثومبسون. واعتبر المحلل في شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد أ. غروس أن الفيلم حقق انطلاقة «مذهلة»، مضيفا أن «نتائج كهذه تحمل إيجابية للمجال السينمائي».

وفي الجزء التاسع من سلسلة «روكي»، وهو أول عمل ضمن هذه الأفلام لا يشارك فيه سيلفستر ستالون، يتخلى أبولو كريد عن تقاعده ليواجه صديقا قديما له يجسد دوره جوناثن ميجرز. ويؤدي ميجرز دورا آخر، الى جانب بول راد وإيفانجيلين ليلي، في فيلم «آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» الذي تراجع إلى المركز الثاني في الترتيب، محققا 12.5 مليون دولار.