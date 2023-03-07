أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) الأحد، أن أربعة أميركيين تعرضوا لإطلاق نار وخطفوا على أيدي مسلحين شمال شرق المكسيك، بعد عبورهم الحدود من الولايات المتحدة بالسيارة.



وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان صدر عن السفارة الأميركية في المكسيك، أن الأميركيين الأربعة، الذين لاتزال هويتهم مجهولة، عبروا بلدة ماتاموروس في ولاية تاماوليباس الجمعة، وهم يقودون حافلة صغيرة بيضاء مسجلة في ولاية نورث كارولاينا الأميركية.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه «بعد وقت قصير على عبورهم الحدود، فتح مسلحون مجهولون النار على ركاب المركبة. ثم وضع الأميركيون الأربعة في مركبة أخرى ونقلهم المسلحون». وعرض مكافأة بقيمة 50 ألف دولار مقابل أي مساعدة في إنقاذ هؤلاء الضحايا والقبض على المشتبه بهم.