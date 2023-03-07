حصل صاحب مطعم «لا مارين» في نوارموتييه على الواجهة الأطلسية لفرنسا الشيف ألكسندر كويون، على ثلاث نجوم «ميشلان» وفق التصنيف الجديد الذي أعلنه دليل المطاعم الشهير الاثنين، في احتفال أقيم في ستراسبورغ.



ولم يحصل على ثلاث نجوم في نسخة 2023 من «ميشلان» إلا كويون المتخصص في المأكولات البحرية والنباتية، ما جعل مجموع الطهاة الحائزين التصنيف الأعلى من الدليل المرموق 29، في مقابل 31 العام الفائت.



وتولى هذا الشيف البالغ 47 عاما والمولود في العاصمة السنغالية داكار إدارة المطعم العائلي الموسمي عام 1999 مع زوجته سيلين، ويستخدم في مطبخه الرفيع المستوى مواد محلية، إذ يأتي بالأسماك مباشرة من الميناء الواقع أمام المطعم، في حين أن مصدر الخضر هو بستان الشيف الخاص.