أعلن عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، أنهم سيقاطعون التدريبات العسكرية احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي يرى منتقدون أنها تهدد الديموقراطية.



وفي رسالة بعثها 37 طيارا من أصل أربعين إلى رئيس الأركان، هدد الموقعون بأنهم لن يتواجدوا في التدريب المقرر غدا.



وقال أحد الطيارين، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، «سنستمر في خدمة إسرائيل في كل الأوقات وعبر الحدود، لكن قررنا أن نأخذ يوم استراحة للحديث عن الإجراءات المقلقة التي تجري في الدولة».



ويعتبر الإصلاح القضائي دعامة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية التي تشكلت من الأحزاب الدينية المتشددة المتطرفة واليمين المتطرف، والتي تولت مهماتها في ديسمبر 2022.



ويعتبر نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين، أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، ويعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتع بها النواب المنتخبون.



من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ امس، إنه سيتم قريبا التوصل لحل وسط في النزاع بشأن خطة الإصلاح القضائي بعدما تحدث عما وصفه باتفاقيات وراء الكواليس بشأن أغلب المشاكل، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.



وقال هيرتسوف «نحن أقرب من أي وقت مضى لاحتمالية التوصل لمخطط متفق عليه». ودعا قادة المجالس المحلية، عند التحدث إليهم، إلى المساعدة في التأثير على القيادة الوطنية للتوصل الى اتفاق.