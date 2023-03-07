أعلنت المعارضة التركية، التي تضم اعضاء ما يعرف بـ «الطاولة السداسية»، زعيم حزب الشعب كمال كليتشدار أوغلو مرشحا توافقيا لمواجهة الرئيس رجب طيب اردوغان في الانتخابات المزمعة في مايو المقبل، فيما أعلن اردوغان



أن مرحلة الانتخابات ستبدأ في 10 الجاري.



وبعد الزلزال السياسي وخلافات كثيرة ادت الى انسحاب الحزب «الجيد»، الجمعة الماضي بسبب رفض زعيمته ميرال اكشنار ترشيح كليتشدار اوغلو باعتباره يفتقد للشعبية اللازمة لهزيمة اردوغان، واثر محادثات ماراثونية استغرقت عدة ساعات، توصلت الاحزاب الى تسوية اسفرت عن عودة اكشنار للانضمام الى الطاولة السداسية، ليتم بعدها اعلان الترشيح من مقر حزب «السعادة» الاسلامي. وافتتح تمال كارامولا أوغلو بيان الطاولة المستديرة بالتهنئة بليلة النصف من شعبان، ثم اعلن ترشيح كليتشدار أوغلو.



بدوره، اعلن المرشح الجديد كيليتشدار أوغلوأن رؤساء الأحزاب الخمسة الأخرى سيكونون نوابا لرئيس الجمهورية.



وبخصوص رئيسي بلدية اسطنبول اكرم امام أوغلو وانقرة مصطفى يافاش، واللذين كانا سبب الخلاف، حيث اصرت اكشنار على ان يكون المرشح احدهما، قال بيان الطاولة السداسية إنه «سيتم تعيين رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة كنواب لرئيس الجمهورية عندما يرى رئيس الجمهورية الوضع مناسبا بعد إتمام مهامهما حسب القانون».



وأضاف البيان انه «سيتم منح كل حزب من الأحزاب الستة وزارة على الأقل في الحكومة».



من جهته، وبعد اجتماع مطول للحكومة ركز اردوغان على اعمال اعادة الاعمار والاغاثة، وقال في كلمة له «لن نعرف السكون والراحة إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة».



وعرج على اتهامات المعارضة للحكومة بالتقصير في التعامل مع تداعيات الزلزال، قال اردوغان: المعارضة تحملنا مسؤولية التحول الحضري، وأنا أقول لهم أن منطقة كارابالار في إزمير تحتاج لمشروع التحول التحضري بشكل عاجل، دعونا نر ما إذا كانت بلدية إزمير ستفعله أم لا.



وأضاف: ان هناك 6.5 ملايين مبنى في إسطنبول وباقي المدن التركية تحتاج إلى هدم وإعادة بناء. أرجو تحييد الحسابات والمكاسب السياسية للإسراع بعملية التحول الحضري لأن فاتورة التأخير ستكون مرتفعة جدا، معلنا ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير إلى 46 ألفا و104 أشخاص.



وبالعودة الى الطاولة السداسية مثل انسحاب الحزب «الجيد» ثاني اكبر الاحزاب بعد حزب الشعب ضربة قاصمة للمعارضة قبل ان تعود بعد التوصل الى تسوية، وكانت أكشنار طلبت في بادئ الأمر أن يحل رئيس بلدية أنقرة أو رئيس بلدية إسطنبول وهما من حزب الشعب محل كليتشدار أوغلو في الترشح. وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أنهما سيفوزان على أردوغان بفارق كبير في الأصوات.



وقبل ساعات من الاجتماع المطول امس، عقد رئيسا بلدية أنقرة وإسطنبول اجتماعا قصيرا مع أكشنار التي قدمت اقتراحها بتعيينهما نائبين للرئيس في حالة الفوز في الانتخابات.



وقال كورساد زورلو المتحدث باسم الحزب الصالح للصحافيين إن أكشنار طرحت عرضا «شاملا»، وتأتي صفقة المعارضة قبل شهرين من الانتخابات وبعد شهر من الزلازل التي دمرت جنوب البلاد.