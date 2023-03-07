قال نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف إن روسيا تعد اتفاقيات بشأن نظام تأشيرة مبسط مع ست دول منها سورية.



وأضاف إيفانوف - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إنه بالإضافة إلى الهند نعمل أيضا على مسودة اتفاقيات حكومية تتضمن تبسيطا متبادلا لنظام التأشيرات مع سورية وأنغولا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين.



وفي وقت سابق، كشف إيفانوف أن روسيا تعمل على اتفاقيات السفر دون تأشيرة مع 11 دولة هي البحرين وعمان والسعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهاييتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباجو.



في غضون ذلك وتعليقا على المعلومات المتوترة حول زيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد الى موسكو منتصف مارس الجاري، أعلن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن الكرملين سيعلن عن الزيارة في الوقت المناسب والمحدد لها.



وقال بسيكوف للصحافيين: «يتم التحضير حاليا للعديد من زيارات العمل الرسمية وهذه عملية مستمرة، ويعمل بها متخصصونا في الشؤون الدولية والوزارات والإدارات».



وأضاف المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية: «كما تعلمون، نعلن عن الزيارات الدولية في الوقت المحدد، ولن نقوم بذلك في وقت سابق».



وكانت صحيفة «فيدوموستي» الروسية نقلت في وقت سابق عن مصدر في الرئاسة الروسية، أن الأسد سيزور روسيا منتصف الشهر الجاري.