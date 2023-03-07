استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.306 فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.41 في المئة لمستوى 0.327 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 0.369 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.60 في المئة لمستوى 0.329 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.