قالت وزارة النقل السورية اليوم الثلاثاء، إنها قررت تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية المرتبطة بالزلزال بعد ضربة جوية أدت إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة.

وأضافت الوزارة في بيان "تقرر تحويل هبوط... الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية".

كانت عشرات الطائرات التي تحمل مساعدات من الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى وصلت إلى سوريا في أعقاب الزلزال المدمر في السادس من فبراير .

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية إن إسرائيل نفذت الهجوم على المطار الواقع في شمال البلاد. وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب.