قال النائب فارس العتيبي إن رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لم يأت في بداية المجلس بفريق وزاري متجانس برغم تحذيرات ومطالب النواب، محملاً إياه مسؤولية تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين.

وقال العتيبي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه مع استمرار تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين وتعليق القضايا المهمة التي ينتظرها الجميع، فإن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يتحمل مسؤولية هذا التعطيل ونتائجه.

وأضاف العتيبي ان النواب حذروا رئيس الحكومة من بداية المجلس الحالي بأن يكون التشكيل الوزاري متجانسا ورجال دولة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية صعبة من تاريخ الكويت تحتاج إلى كل جهد مخلص.

وأعرب العتيبي عن أسفه من وجود بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير المالية الذي لم يتعاون مع المجلس في القضايا الشعبية وكان له موقف واضح وتصريحات واضحة ضد القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وخاطب العتيبي رئيس الحكومة قائلا" مددنا يد التعاون منذ بداية المجلس ولم نر أي تعاون لأنك أتيت بفريق حكومي غير متجانس وبعض الوزراء غير المتعاونين ما سبب أزمة في البلد".