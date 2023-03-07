آلاء خليفة

اعلن د. إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية بأنه التزاماً بقرارات الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2/11/2022، وبياناً للمصداقية والشفافية واحتراما للأعراف النقابية فإن اللجنة الانتقالية قررت إجراء الانتخابات لجميعة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بتاريخ 21/3/2023، على أن يسبق الانتخابات عقد جمعية عمومية عادية وعرض التقريرين الإداري والمالي للفترة الانتقالية.

وأضاف الحمود بأنه يطلب من جميع أعضاء الهيئة التدريسية المشاركة بالانتخابات والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار هيئة إدارية تستطيع تحقيق طموحاتهم بالارتقاء بالجامعة والعمل النقابي بما يليق بأساتذة الجامعة بحسبانهم فقهاء وعلماء الأمة وعقلها المستنير.

وذكر الحمود إن التحديات القادمة صعبة وعسيرة تحتاج لمواجهة وعمل مضنى كبير وعلى رأس تلك التحديات المشاركة وتمثيل أعضاء هيئة التدريس في مجلس الجامعة وتشكيل لجان التحقيق والتأديب ومواصلة اللقاءات مع مجلس الوزراء ومجلس الأمة، والدفاع عن حقوق وحريات أعضاء الهيئة التدريسية وانتزاعها.

ولفت الحمود الى ان الفراغ الإداري الخطير الذي تعيشه الجامعة بداية من عدم وجود مدير جامعة بالإصالة مروراً بكل المناصب الاشرافية والقيادية وانتهاء بنقص أو انعدام الخدمات اللوجستية للعمل الأكاديمي، كل هذه استحقاقات تدعو إلى إنقاذ الجامعة واختيار القوي الأمين لعضوية الهيئة الإدارية .

متابعا : إن القادرين على التصدي والتحدي والمواجهة دون كلل أو ملل بعيداً عن التكسب المصلحي والرغبات الآنية هم الأجدر والأحق بتمثيل أعضاء الهيئة التدريسية.

وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه بدعوة من لم يقيد أسمه في عضوية جمعية أعضاء هيئة التدريس في الإسراع بالقيد، كما أن على القوائم الانتخابية أن تمارس حقوقها وفقاً للائحة النظام الأساسي لجمعية أعضاء هيئة التدريس ملتزمة بالأعراف الأكاديمية والنقابية.