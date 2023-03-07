الخبرة والجودة راكز أساسي في التأهيل.. بالإضافة إلى القدرة على تدريب المهندسين الكويتيين



عاطف رمضان

التقت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، بممثلي سبع سفارات صباح اليوم، لطرح فكرة المساهمة والدخول في صيانة الطرق والعمل على التعاون مع الجهات الرسمية.

وأوضحت الوزيرة بوقماز في تصريح صحافي، ان الاجتماع أتى بعد توجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الجابر الصباح لبذل كل جهد لصيانة الطرق بما يرفع من مستوى السلامة والأمان للمواطن والمقيم.

وأعربت عن شكرها لوزير الخارجية الذي كان له الدور في الترتيب لهذا الاجتماع والتنسيق له والمتابعة بناء على طلب الوزارة.

وأكدت بوقماز انه تم طلب ترشيح الشركات من خلال القنوات الدبلوماسية لتأهيلها والدخول في المناقصات المتعلقة في صيانة الطرق والشوارع.

وشددت على ضرورة الأخذ بالاعتبار الخبرة والجودة كونهما راكزا اساسيا في التأهيل بالإضافة الى القدرة على تدريب المهندسين الكويتيين.

وذكرت ان اي تكنولوجيا جديدة في العمل المتعلق في اصلاحات الطرق مرحب به ونتمنى الاطلاع عليه.

يذكر ان الاجتماع حضره ممثلي سفارات كلا من سفير كوريا الجنوبية و سفيرة جمهورية فرنسا وسفير اليابان وسفير جمهورية الصين الشعبية وسفيرة الجمهورية التركية والقائم بأعمال السفارة الأميركية والقائم بأعمال جمهورية المانية الاتحادية.