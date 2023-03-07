منصور السلطان - محمد الجلاهمة

تمكّن رجال الجمارك في ميناء الشويخ من إحباط إدخال 13 ألف كيلو غرام من مادة التمباك إلى البلاد كانت مخبأة بـ "كرفان جر" للسكن والتخييم.

وفي التفاصيل: أنه ورد إلى ميناء الشويخ كرفان جر للسكن والتخييم يخص إحدى الشركات، حيث قام المفتشون الجمركيون بفحص الكرفان فحصاً دقيقاً، وعُثر على مخبأ سري في سطحه وبه آثار لحيم، فتم فتح مكان اللحيم ووجد فيه مايقارب 564 خيشة من مادة التمباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة كانت مخبأة بطريقة احترافية، وتحتوي على 422 ألف حبة بوزن إجمالي 13 ألف كيلو غرام تقريباً، وعليه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.