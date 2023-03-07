قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الثلاثاء ويرافقه وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة مي المسعد وبحضور نائب رئيس القوة لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بزيارة تفقدية إلى مشروع مطار الكويت الدولي الجديد ( T2 )

وتأتي هذه الزيارة في اطار خطة قوة الاطفاء العام الدورية لمتابعة المشاريع الكبرى والتأكد من التزام المقاولين باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق والمخططات المعتمدة وعدم وجود أي مخالفات وقائية أو تخزين داخل منشآت المشروع ممكن أن تؤدي الى الاضرار بسير العمل وتذليل أي عقبات تعترض المشروع في سبيل سرعة انجازه لما يمثله هذا المشروع من أهمية تنموية للبلاد .

حضر الزيارة عدد من قياديي قوة الاطفاء العام وقياديي وزارة الاشغال العامة.