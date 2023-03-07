دمشق - هدى العبود

عبرت الفنانة السورية وفاء موصللي عن اعتزازها بالعمل في إذاعة دمشق، نظرا لأهميتها المجتمعية والقومية. وقالت لـ «الأنباء» أثناء زيارتنا إذاعة دمشق: الإذاعة السورية هي إذاعة كل العرب، كان السوريون عند الساعة السابعة من صباح الثالث من فبراير عام 1947 على موعد مع هذه العبارة التي باتت العنوان العريض لانطلاق أثير إذاعة دمشق بصوت المذيع يحيى الشهابي الشجي معلنا عبرها نقل الأثير السوري للجمهور العربي.

وتابعت: انطلقت الإذاعة السورية من بناء بسيط في شارع بغداد وسط العاصمة دمشق، من خلال فريق فني صغير ومعدات بسيطة لتكون ثالث إذاعة تأسست في الوطن العربي وأولى الإذاعات في البث المباشر وتقديم موجز الأخبار بدقيقة واحدة، ومن هنا أعلن لـ «الأنباء» أنني لن أغادر هذه الإذاعة لأنها تعد من أولى وأهم الإذاعات العربية، ولها مكانة كبيرة في أذهان العرب والسوريين خصوصا، لأنها تتمتع بمصداقية تجعلها مصدرا للأخبار السياسية والثقافية والفنية المحلية، كما كانت محطة لانطلاق الكثير من النجوم، وعبر أثيرها عرف المستمعون الدراما الإذاعية وهي الحامل الأهم لها، حيث حظيت برامجها الدرامية بحضور عربي وظلت مدرسة ومثالا يحتذى للتدريب وتنمية المهارات اللغوية والفنية، وأنني أعتز بأنني أنتمي لهذه المدرسة التي خرجت كبار المذيعين الإعلاميين والفنانين، ولاتزال صرخة المذيع عبدالهادي بكار «من دمشق.. هنا القاهرة» التي استهل بها النشرة الإخبارية حين توقف إرسال الإذاعة المصرية إبان العدوان الثلاثي على مصر تصدح في ذاكرة المواقف الإنسانية، كذلك احتضنت في استديوهاتها بث إذاعة فلسطين من دمشق.

وكشفت الفنانة وفاء موصللي عن ان الإذاعة السورية قدمت العديد من المطربين والفنانين العرب مثل الفنانة كروان وسحر ومها الجابري وياسين محمود ومعن دندشي ونجيب السراج، بالإضافة الى الفنان فهد بلان، ومن أبرز الفنانين العرب الذين أطلقتهم إذاعة دمشق وبدأوا من خلال أثيرها مسيرتهم الفنية الفنان الكبير وديع الصافي من خلال أغنية «ع اللوما اللوما» سنة 1950.

وأكملت: وعلينا ألا ننسى العندليب الأسمر الفنان عبدالحليم حافظ الذي قدم أغنيته «صافيني مرة»، ولا ننسى العمالقة فيروز والأخوين رحباني، حيث كانوا يقصدونها كل أسبوع لتسجيل أعمالهم واسكتشاتهم الغنائية، وغيرهم الكثير، فكانت هذه الإذاعة محطة انطلاق وشهرة كبار الفنانين، ومن هنا وفاء موصللي وهذا الحشد من الفنانين والموسيقيين الذين تشاهدونهم لم ولن نغادر هذا المبنى الجميل المخصص لتقديم مسلسل «حكم العدالة»، وهو عمل قديم جديد كانت له إسهامات كبيرة ببقاء هذه الإذاعة مسموعة حتى يومنا هذا.

وأضافت: كما أنني اقدم برنامج «محكمة الضمير» ويحكي عن جرائم لا يحاكم عليها القانون، هو فقط خصص للمحاكمة بتبكيت الضمير والعودة للعقل والاعتراف بالخطأ، بالإضافة إلى مسلسلات إذاعية خاصة بشهر رمضان نرصد من خلال مسلسل «طقوس رمضان» التي تشتهر بها بلاد الشام، وكيف يمضي اليوم بمشقة على الصائم الذي يعاني من العطش والجوع فيصبح عصبيا قبل الإفطار، وبعد الإفطار يطلب السماح من محيطه.

وواصلت وفاء حديثها اثناء زيارتنا لمبنى الإذاعة والتلفزيون: حقيقة الإذاعة يتفهمها كل الناس ولا تعمل شيئا فقط لأجل النخبة، ويمكن أن نشاهد هذا في المسرح الإذاعي وبالإمكان إيصاله لكل الجمهور واحيانا هناك برامج إذاعية وأعمال مسرحية إذاعية مخصصة للنخبة، لطالبات وطلاب الجامعات، بالإضافة الى تقديم الأعمال الفنية الموسيقية الدرامية مثل «الحكواتي الفني» الذي يقدم ببرنامجه الإذاعي الفن من خلال خلفية تاريخية واقتصادية وسياسية، باختصار الإذاعة تقدم كل شيء بطريقة جميلة وسلسة وممتعة للمستمع وهذا ما نصبو إليه.

وردا على سؤال يتعلق بمسلسل «جلطة» بجزئه الخامس بالأردن، قالت: عدت من الأردن منذ أيام قليلة، وأعلن انتهاء الكاست الفني من تصوير الجزء الخامس من العمل، وهو كوميدي يعرض على قناة رؤيا خلال شهر رمضان المبارك، ويضم نخبة من الفنانين الأردنيين والسوريين، من الأردن القديرة أمل دباس والفنان زهير النوباني، زينة خريسات، غصون الطحان، شريف الزغبي، وتصدى للإخراج محمد هشكي، وتأليف وفاء بكر، ومن سورية وفاء موصللي، محمد خير الجراح والفنانة جيني اسبر وليا مباردي.

وأكملت: تدور احداث «جلطة» ضمن إطار كوميدي اجتماعي بحلقات منفصلة متصلة حول حياة عائلة من الطبقة الوسطى، وكيفية مواجهتها للتحديات من حيث متطلبات الحياة، لكن المثير والجميل انه في كل حلقة نتتبع حياة العائلة اليومية ورحلتها لتأمين مستقبل ابناءها، من هنا نشاهد القضايا المتشعبة والمختلفة التي تدور في إطار حياة العائلات الأردنية خاصة والعربية عامة.

وختمت موصللي حديثها لـ «الأنباء»: كما انتهيت من تصوير مسلسل «مربى العز» مع المخرجة رشا شربتجي عن نص من تأليف علي معين صالح، ومن انتاج شركة «ام بي سي»، وتدور أحداثه بين 1910 و1919، ووصفته المخرجة شربتجي بأنه يحكي قصصا ترفع من مكارم الأخلاق في صراع ضمني بين الخير والشر، فيما تقوم أساس القصة على محافظة أصحاب النفوس الكريمة على كبريائهم رغم الهزات التي يتعرضون إليها، فيما يبقى أصحاب الشمائل السيئة في مكانهم مهما بلغت رفعتهم المادية والاجتماعية المصطنعة.

وتابعت: حقيقة أنا كفنانة أعتبره مزيجا من البيئة الشامية المعاصرة، لأن لديه خصوصية من حيث الديكورات والاكسسوارات والملابس تختلف عن بقية الأعمال التي سبقت في مجال البيئة الشامية، ألعب شخصية مديرة الحمام لسوق النسوان وما يخفى من أحداث مثيرة ويجري في حمام السوق، كما سأطل على فضائيات رمضان من خلال «حارة القبة» بجزئه الثالث، وتدور أحداثه في إطار درامي ممزوج بالإثارة والتشويق، ومن المقرر ان يصبح العمل سلسلة من الاحداث المثيرة من إخراج رشا شربتجي، وتأليف سيناريو وحوار أسامة كوكش وإنتاج شركة عاج للإنتاج الفني، ومن ابرز النجوم المشاركين عباس النوري، نادين تحسين بيك، فادي صبيح، محمد حداقي، رجاء يوسف، وآخرون، وآمل أن أكون ضيفة خفيفة الظل ومحببة للمشاهدين، وكل عام و«الأنباء» التي أحبها صدقا والعالم العربي بألف خير.