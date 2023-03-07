أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الثلاثاء، أهمية سد "الفجوة التمويلية" في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تبلغ 70 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان للجامعة العربية عقب لقاء أمينها العام المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني الذي قدم شرحا مفصلا حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجهها الوكالة على الصعيد المالي.

وأعرب أبوالغيط في هذا السياق عن دعمه الكامل لما يقوم به المفوض العام للوكالة "من أجل التغلب على الصعوبات المالية وبما يضمن استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها لنحو 5ر5 مليون لاجئ فلسطيني".

ووصف عمل الوكالة الدولية بأنه "يمثل صمام أمان" للاستقرار في المنطقة بأسرها مؤكدا أهمية "ألا تتراجع الدول المانحة عن التزاماتها حيال الوكالة على نحو يضعف عملها".