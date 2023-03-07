مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" أن الجهات المختصة في الدولة تتابع التنسيق للعمل على إيداع رواتب موظفي الدولة قبل بداية شهر رمضان المبارك.

واستطردت المصادر قائلة: ان العمل جارٍ لإيداع الرواتب لموظفي الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية قبل بدء الشهر الفضيل .

من جانبها، قالت مصادر أخرى إن التنسيق يتم على أن يتوالى إيداع الرواتب للجميع بدءا من الأحد 19 الجاري، لافتة إلى ان أي حالة تأخير إلى الأحد التالي الموافق 26 الجاري ستكون محدودة جدا ومع ذلك نحاول تلافيها .

من الأهمية ذكر أن التاريخ الفلكي لبدء الشهر الكريم الخميس 23 الجاري.