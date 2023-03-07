التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح اليوم الثلاثاء، في ديوان عام الوزارة مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة بمناسبة زيارته إلى البلاد حيث تم خلال اللقاء استعراض ما يربط دولة الكويت بالجمهورية اللبنانية من وشائج عميقة وراسخة وعلاقة تاريخية متينة ومتميزة على كافة المستويات.

كما تم استذكار الدور الحيوي والفعال الذي قام به السنيورة خلال توليه منصب رئاسة الوزراء في الجمهورية اللبنانية والتي كان لها بصمات ومواقف واضحة في دعم وترسيخ العلاقات بين الكويت ولبنان وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تنطلق من الايمان الراسخ بالمصير الواحد والتطلع الواعد لتحقيق أمن وإستقرار البلدين ورخاء وإزدهار الشعبين الشقيقين.