اقتحمت أعداد كبيرة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي معززة بقوات خاصة مدينة جنين ومخيمها، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 فلسطينيين.



واندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي بعد ان حاصرت منزلا في اطراف المخيم.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني انه تلقى نداءات من داخل مخيم جنين لإسعاف عدد من الجرحى.



وشاركت مروحية تابعة لقوات الاحتلال في اقتحام المخيم، وقال الجيش الإسرائيلي ان قواته تنفذ عملا عسكريا.





واطلقت قوات الاحتلال صاروخا على أحد المنازل المحاصرة في منطقة شارع مهيوب شرقي مخيم جنين.