عبدالعزيز الفضلي



تتجه وزارة التربية للتعاقد مع ما يقارب 900 عامل وعاملة للعمل في مدارسها بدءاً من العام الدراسي المقبل. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه سيتم إرسال وفدين إلى الهند ونيبال بعد عيد الفطر السعيد للتعاقد مع العمالة المطلوبة، مشيرة إلى أن هناك العديد من المدارس تعاني من نقص فيها وتعمل الوزارة على معالجة وسد حاجتها في هذا الجانب. وأضافت أن التعاقدات المحلية التي قامت بها التربية خلال العام الماضي لم تكن كافية لافتة إلى أن لديها تنسيقا مع ديوان الخدمة المدنية لأخذ الضوء الأخضر لإتمام التعاقدات خاصة أن هناك ما يقارب ألف درجة خصصت للعمالة. وبينت المصادر أن العام المقبل سيشهد افتتاح عدد من المدارس بمختلف المناطق التعليمية لافتة إلى أن الوزارة تعمل على توفير أفضل السبل للحفاظ على سير المنظومة التربوية وإنجاح العملية التعليمية.