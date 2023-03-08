تنظم جمعية الطب البديل الكويتية معرض «صحتي» خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس الجاري في «العاصمة مول»، والذي يأتي انطلاقا من الحرص على تعزيز الصحة العامة في البلاد وبما يخفف من آلام ومعاناة المرضى.



وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية د.زبن العتيبي أن هذا المعرض يعد أول معرض دولي يضم كل ما هو طبيعي ويمثل أحد أكبر التجمعات لمنتجات وخدمات وأدوات الطب البديل والتكميلي، حيث تشارك فيه العديد من الجهات المتخصصة من وكلاء وصيدليات وشركات الأدوية والأجهزة والمعدات التشخيصية، والمنتجات العشبية والمكملات الغذائية، وكذلك منتجات العسل الفاخر والعطارة المميزة.



وأوضح د.العتيبي أن هناك مشاركات أيضا من بعض الشركات المتخصصة بأدوات التجميل والعطور والزيوت الطبيعية، وأيضا مراكز التغذية الصحية، إضافة إلى عدد من الأندية والمراكــز والمنتجعـــات العلاجية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالطب البديل والعلاج الطبيعي.



وأشار د.العتيبي إلى أنه ستكون هناك فحوصات واستشـــارات مجانيــة للجمهور وذلك دعما من جمعية الطب البديل للمشاركين من جهة وخدمة لزوار المعرض من جهة أخرى وبما يسهم بالتعريف بالجمعية وبأنشطتها وبدور الطب البديل في علاج الكثير من الأمراض وأيضا الوقاية من بعض الأمراض، كما ستقدم الجمعية العديد من النصائح المتعلقة بالصحة العامة وباتباع أنظمة صحية سليمة من قبل الناس وبمختلف الأعمار.



ودعا د.العتيبي الجمهور إلى زيارة المعرض والاستفادة من فرصة الاطلاع على دور الطب التكميلي والبديل في علاج أمراض كثيرة وبطرق مثالية وبسيطة أحيانا وباستخدام مواد طبيعية ليس لها أي آثار جانبية سلبية وعلى أيدي أطباء ومتخصصين بالعلاج وفق أسس علمية ودراسات وتجارب ناجحة ومثبتة، وزيادة الوعي بأهمية اتباع أنماط حية صحية ومحاربة مسببات العديد من الأمراض.