عاطف رمضان



ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اجتماع فريق الإستراتيجية في الوزارة للوقوف على نتائج عمل الفريق وأبرز المستجدات وخطط العمل المستقبلية الخاصة بالفريق. وكانت «الأنباء» قد نشرت مؤخرا أن الوزير المطيري أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة لضمان تحقيق أهدافها من خلال ترجمتها إلى خطط عبر القطاعات.



من جهة أخرى، دشن قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام بالتعاون مع إدارة التطوير والتدريب أولى دوراته التدريبية لموظفي إدارة النشر الإلكتروني تحت عنوان «ثقافة قانونية في قوانين الإعلام»، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف لافي السبيعي.