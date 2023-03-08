منصور السلطان



ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد، قامت لجنة أسبوع المرور الخليجي الموحد برئاسة العميد ابراهيم سعود الجلال صباح أمس بزيارة لمطار الكويت الدولي بالتعاون مع قطاع شؤون أمن المنافذ والحدود والإدارة العامة للطيران المدني بتوزيع بروشورات وتقديم نصائح توعوية مرورية على القادمين والمسافرين. ودعا رئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد ابراهيم سعود الجلال الجميع، إلى المشاركة بجهودهم في مواجهة القضية المرورية، مبينا أن التوعية والتربية المرورية السليمة وسيلة مهمة لخفض الحوادث المرورية على الطرق، ولخفض نسبة الوفيات الناتجة عنها. وأضاف أنه لابد من التحلي بالأخلاق الحميدة في القيادة لعدم التعرض للمخالفات التي شرعت أساسا لتقويم السلوكيات الخاطئة وللحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق.