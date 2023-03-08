عاطف رمضان

التقت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بممثلي سبع سفارات صباح امس، لطرح فكرة المساهمة والدخول في صيانة الطرق والعمل على التعاون مع الجهات الرسمية.



وأوضحــت الوزيــرة بوقماز في تصريح صحافي ان الاجتماع أتى بعد توجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لبذل كل جهد لصيانة الطرق بما يرفع من مستوى السلامة والأمان للمواطن والمقيم. وأعربت عن شكرها لوزير الخارجية الذي كان له الدور في الترتيب لهذا الاجتماع والتنسيق له والمتابعة بناء على طلب الوزارة. وأكدت بوقماز انه تم طلب ترشيح الشركات من خلال القنوات الديبلوماسية لتأهيلها والدخول في المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق والشوارع.



وشددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار الخبرة والجودة كونهما من الركائز الأساسية في التأهيل، بالإضافة إلى القدرة على تدريب المهندسين الكويتيين.



وذكرت أن أي تكنولوجيا جديدة في العمل المتعلق بإصلاحات الطرق مرحب به ونتمنى الاطلاع عليه. يذكر أن الاجتماع حضره كل من سفير كوريا الجنوبية وسفيرة جمهورية فرنسا وسفير اليابان وسفير جمهورية الصين الشعبية وسفيرة الجمهورية التركية والقائم بأعمال السفارة الأميركية والقائم بأعمال جمهورية ألمانيا الاتحادية.