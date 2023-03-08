

يخوض باريس سان جرمان الفرنسي مباراة «الموسم» اليوم على أرض بايرن ميونيخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، باحثا عن قلب خسارته ذهابا في عقر داره ومعولا على الفورمة الجيدة لنجم هجومه كيليان مبابي.



ويتعين على بطل فرنسا التفوق على الفريق «البافاري»، لقلب خسارته ذهابا بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان، بغية عدم الإقصاء مجددا في الدور ثمن النهائي، على غرار العام الماضي عندما ودع أمام ريال مدريد الإسباني البطل.



ويحلم مبابي، هداف مونديال قطر، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمنح سان جرمان اللقب القاري الأول، وهو إنجاز لم يتمكن من تحقيقه سوى مرسيليا في فرنسا مطلع تسعينيات القرن الماضي.



في المقابل، يمر بايرن بفترة جيدة، مع انفتاح شهية التسجيل لمهاجمه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو- موتينغ صاحب 4 أهداف في آخر 7 مباريات و5 من المتألق كومان، علما أن الأخيرين حملا سابقا ألوان سان جرمان.



ويدرك مدربه الشاب يوليان ناغلسمان أن الخروج المبكر من المسابقة القارية المتوج بلقبها 6 مرات، لن يعوضها التتويج المحلي، رغم المنافسة الشرسة مع دورتموند المتساوي معه بعدد النقاط.



وفي مباراة ثانية، يبحث توتنهام الإنجليزي عن قلب خسارته ذهابا على أرض ميلان الإيطالي بهدف، عندما يستضيفه اليوم.



ويعول مدرب ميلان ستيفانو بيولي على استعادة مهاجمه البرتغالي رافايل لياو مستوياته السابقة، لإنقاذ موسمه حيث يبتعد 18 نقطة عن نابولي المتصدر والمتجه نحو لقبه الأول في الدوري المحلي منذ أكثر من 3 عقود.



في المقابل، يعود الإيطالي أنتوني كونتي إلى مقعد توتنهام، في ظل تكهنات حول استمراره مع توتنهام الذي يعيش موسما متذبذبا.



وغاب كونتي 4 مباريات عن توتنهام بعد خضوعه لجراحة استئصال المرارة في إيطاليا، بينها الخسارة أمام شيفيلد يونايتد من المستوى الثاني 0-1 في الدور الخامس من مسابقة الكأس.



لم يحرز توتنهام أي لقب منذ 2008، حتى قدوم مدرب من طراز كونتي لم ينجح حتى الآن في إعادته إلى سكة الألقاب.



وفيما شكك كونتي في سياسة انتقالات رئيس النادي دانيال ليفي، تعرض ابن الثالثة والخمسين لانتقادات المشجعين نظرا لتكتيكه المتحفظ وتبديلاته المستغربة.



ويحتاج فريق شمال العاصمة البريطانية إلى رفع معنوياته قبل لقاء الرد أمام ميلان الذي اقتنص فوزا مهما، بهدف مبكر للإسباني إبراهيم دياز في لقاء الذهاب على ملعب سان سيرو.



نيمار ينتكس ويغيب لنهاية الموسم



أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مهاجمه الدولي البرازيلي نيمار سيخضع لعملية جراحية «في الأيام المقبلة» بكاحله الأيمن في الدوحة وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر وبالتالي إمكانية انتهاء موسمه.

وأوضح فريق العاصمة في بيان، أن نيمار الذي أصيب في 19 فبراير الماضي خلال المباراة ضد ليل في الدوري المحلي «عانى من نوبات عدة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن بالسنوات الأخيرة وأوصى الطاقم الطبي في باريس سان جرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط من أجل تجنب خطر تكرار المعاناة»، محددا فترة الغياب عن الملاعب بين «3 و4 أشهر».

وكتب نيمار «سأعود أقوى» في رسالة قصيرة على حسابه في «تويتر» طلبا للدعاء بالشفاء.



دوناروما المهزوز يقلق «سان جرمان»



يؤرق المستوى المهزوز للحارس الإيطالي الدولي جانلويجي دوناروما فريقه باريس سان جرمان الفرنسي عشية مواجهته المصيرية ضد بايرن ميونخ الألماني، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب اليانز ارينا.



ولم يقدم الحارس الإيطالي مستويات مقنعة هذا الموسم، ما رسم علامة استفهام حول ما اذا كان موفقا قرار الجهاز الفني في الإبقاء عليه أساسيا بين الخشبات الثلاث، كما لم يكن الخروج الأخير لدوناروما موفقا ضد نانت في الدوري الفرنسي في المباراة التي فاز بها فريقه 4-2، إذ يتحمل مسؤولية الهدفين اللذين دخلا مرماه.