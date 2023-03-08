في موقع مميز وحيوي وسط مدينة الكويت، افتتحت «ناو»، إحدى العلامات التجارية المملوكة لشركة اكتيف القابضة، أول معاهدها الصحية للسيدات والرجال، وتوفر «ناو» لأعضائها بيئة مناسبة ومحفزة لممارسة الرياضة، إضافة إلى أفضل الخدمات، وأحدث الأجهزة من Technogym، ونخبة من المدربين والمدربات المعتمدين، تم اختيارهم بعناية فائقة. وتبلغ مساحة المعهد 1150 مترا مربعا، بتصميم داخلي فاخر، ومقسمة إلى قسم للسيدات وقسم للرجال. بهذه المناسبة، أعرب سعد ناصر المنيفي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة اكتيف القابضة، عن سعادته بافتتاح أولى معاهد «ناو» الصحية، وقال: «هناك توجه واضح نحو تحسين أسلوب الحياة عبر إدخال الرياضة واللياقة البدنية في حياتنا اليومية. ونحن من خلال «ناو» نسعى لأن نكون الوجهة الأولى والخيار المفضل للياقة البدنية لتحسين جودة وأسلوب الحياة». وأضاف المنيفي: «أكتيف التابعة لشركة عقارات الكويت، متخصصة في تطوير وتشغيل المعاهد الصحية، وتدشن اليوم أولى علاماتها التجارية المحلية «ناو» «NOW» وهي اختصار للعبارة «No Opportunity Wasted»، والتي تؤكد على التزامنا بالاستغلال الأمثل لكل الفرص المتاحة لتقديم الأفضل لعملائنا».



واختتم المنيفي التصريح بالقول: «لدينا خطط للتوسع في العلامة التجارية «ناو» في الكويت. كما تعكف الشركة حاليا على دراسة طرح علامات تجارية عالمية حصرية في قطاع الرياضة المتخصصة، وتدشين معهد صحي مميز على الخليج العربي».