وقعت جامعة الكويت مذكرة تفاهم لتشغيل البرنامج التعاوني لمعهد الملك سيجونغ بين مؤسسة معهد الملك سيجونغ في كوريا وجامعة الكويت وذلك بحضور مدير الجامعة بالإنابة د. فهد الدبيس والسفير الكوري لدى البلاد تشونغ، بيونغ-ها والقنصل الكوري هونغ، مين أي ومساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي د.فهد الفضلي، وعميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبدالهادي العجمي، ومدير مركز اللغات الدكتور خالد الفضلي، ومساعد مدير مركز اللغات علي الشمري.



وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات الصداقة بين جمهورية كوريا والكويت من خلال الترويج للغة والثقافة الكورية، وذلك عن طريق طرح مقررات لتعليم اللغة الكورية يتبع كلية الآداب.



ومن المقرر البدء في تدريس المقررات قريبا بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.