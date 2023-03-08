

حقق ساسوولو فوزا صعبا على ضيفه كريمونيزي 3-2 في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم. وكان ساسوولو في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الأول بهدفين سجلهما الفرنسي أرمان لوريينتيه (26) ودافيدي فراتيسي (41)، لكن كريمونيزي رد بثنائية للنيجيري سيريال ديسيرس في الشوط الثاني (62 و83)، قبل أن يخطف الألباني نديم بايرامي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وواصل ساسوولو صحوته بفوزه الثاني تواليا والثامن هذا الموسم فارتقى الى المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، فيما عاد كريمونيزي الى سكة الهزائم عقب فوزه على ضيفه روما 2-1 في المرحلة الماضية.



وهي الخسارة الخامسة عشرة لكريمونيزي هذا الموسم فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير بفارق الأهداف أمام سمبدوريا الأخير. وحقق تورينو فوزا صعبا أيضا على حساب ضيفه بولونيا بهدف وحيد سجله العاجي يان كاراموه (22).



وهو الفوز الاول لتورينو في مبارياته الأربع الأخيرة (خسارتان وتعادل) والتاسع هذا الموسم فصعد الى المركز التاسع برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف بولونيا الذي مني بخسارته العاشرة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين.