

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أمس أنه سيعوض أنصار ليفربول الإنجليزي الذين اشتروا تذاكر حضور المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد ريال مدريد الإسباني العام الماضي، وذلك بسبب أحداث شغب حالت دون تمكن بعضهم من متابعتها في المدرجات.



وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي في أعقاب تقرير مستقل صدر مؤخرا وحمله «المسؤولية الأساسية» عن الأحداث الفوضوية قبل المباراة والتي «كادت تؤدي الى كارثة».



واكد «ويفا» في بيان أنه «سيتم تعويض جميع المشجعين، الذين عاشوا ظروفا صعبة».



وقال الاتحاد الأوروبي إن التعويض «يغطي جميع مخصصات تذاكر ليفربول للنهائي، أي 19618 تذكرة».



وشابت المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد وتوج بلقبه الرابع عشر في المسابقة، فوضى عارمة، حيث عانى مشجعو الفريق الإنجليزي للدخول إلى الملعب.