

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



نجا فريقا أم صلال والدحيل من فخ الخور والخريطيات في كأس أمير قطر لكرة القدم 2023، في الدور ثمن نهائي النسخة الـ51 من البطولة، حيث تمكن فريق أم صلال من تحقيق فوز عسير على الخور ـ درجة ثانية، بهدف نظيف سجله الأردني ياسين بخيت في الدقيقة الثانية من الوقت «بدل الضائع» من الشوط الثاني، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي.



فيما بدأ الدحيل حملة الدفاع عن لقبه بعد فوزه الصعب على الخريطيات ـ درجة ثانية، بهدف نظيف سجله إسماعيل محمد في الدقيقة 12 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.