

استعاد برينتفورد نغمة الانتصارات بفوزه المستحق على ضيفه فولام 3-2 في ختام المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم. وبكر برينتفورد بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عبر ايتان بينوك، ورد فولام قبل نهاية الشوط الأول بـ 6 دقائق بواسطة مانور سولومون.



وحصل برينتفورد على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها هدافه ايفان توني بنجاح مانحا التقدم لفريقه (53)، وهو الهدف الخامس عشر لتوني هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين أمام شريكه السابق مهاجم مان يونايتد ماركوس راشفورد، وبفارق 3 أهداف خلف مهاجم توتنهام هاري كين الثاني، فيما يتصدر مهاجم مان سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند برصيد 27 هدفا.



ووجه الدنماركي ماتياس ينسن الضربة القاضية لفولام بتسجيله الهدف الثالث (85)، قبل أن يسجل البديل البرازيلي كارلوس فينيسيوس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.



واستعاد برينتفورد نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين وحقق فوزه التاسع هذا الموسم، ليصعد الى المركز التاسع بفارق الأهداف خلف برايتون، وبفارق نقطة واحدة خلف فولام السابع الذي مني بخسارته التاسعة هذا الموسم والأولى في مبارياته الخمس الأخيرة.