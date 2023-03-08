

أفسد فريق سيلتا فيغو صراع أوساسونا مع فياريال على المركز السادس في الدوري الإسباني، بخطف نقطة ثمينة من معقل أوساسونا إل سادار في مدينة بامبلونا بإقليم الباسك، بعد تعادل سلبي 0-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المرحلة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا».



وجاءت نتيجة المباراة الخالية من الأهداف، لتصب في غير مصلحة أوساسونا الساعي للاقتراب أكثر من المراتب المؤهلة إلى بطولات أوروبا الموسم المقبل، خاصة دوري المؤتمر الأوروبي (كونفرانس ليغ) التي تم استحداثها العام الماضي.



وبعد هذا التعادل رفع أوساسونا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة واحدة عن أثلتيك بلباو الذي تراجع للمركز التاسع بعد تعادله السلبي مع رايو فاييكانو لحساب الجولة ذاتها.



وصعد فريق سيلتا فيغو من المركز الـ 14 إلى المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة، ليبتعد عن إسبانيول وبلد الوليد بفارق نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط واضحة عن ألميريا صاحب المركز الـ 18.