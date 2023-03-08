قالت مصادر مطلعه لوكالة رويترز، إن مسؤولين تنفيذيين في كبرى شركات النفط الأميركية عقدوا اجتماعات خاصة مع كبار مسؤولي منظمة «أوپيك» على هامش مؤتمر في هيوستون لبحث شؤون الطاقة، في مواصلة لتقليد بدأ قبل نحو 5 سنوات عندما كان الجانبان متنافسين شرسين.



ويتمتع كلا الجانبين بطلب عالمي قوي على النفط والغاز، وحققا أرباحا قياسية خلال العام الماضي، وقد تلاشى التنافس بينهما مع استقرار طفرة النفط الصخري، وأقيم حفل العشاء في معظم السنوات الأخيرة خلال مؤتمر «سيرا ويك» للطاقة في عاصمة صناعة النفط الأميركية، وعشاء هذا العام هو الأول الذي يحضره هيثم الغيص كأمين عام لمنظمة أوپيك، والذي تولى منصبه في أغسطس 2022.



ومن بين كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأميركية الذين شاهدهم مراسلو «رويترز» في حفل العشاء الرئيس التنفيذي لشركة تشيسابيك إنرجي، نيك ديل أوسو، والرئيس التنفيذي لشركة بيونير ناتشرال ريسورسيز، سكوت شيفيلد، والرئيس التنفيذي لشركة هيس كوربوريشن، جون هيس.



ويأتي العشاء الخاص هذا العام في وقت مضطرب للأسواق العالمية، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل تدفقات النفط والغاز العالمية، ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بأقل من 600 ألف برميل يوميا في 2023، وهو معدل أبطأ بكثير من نحو مليوني برميل يوميا في 2018.



وفي غضون ذلك، التزمت منظمة أوپيك بخفض إنتاج الأعضاء بمقدار مليوني برميل يوميا، مما وضع حدا أدنى للأسعار.