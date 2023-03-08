قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي إن الهيئة تضطلع بدور مهم في رعاية الشباب الكويتي وتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم، علاوة على توفير مساحات تمكنهم من الإبداع والتميز.



جاء ذلك في كلمة ألقاها السبيعي ممثلا لراعي ملتقى (قوة الشباب) وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري خلال افتتاح فعاليات الملتقى الهادف إلى تسليط الضوء على إنجازات الشباب الكويتي ومناقشة مستقـبـــل المشروعـــات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد أهمية الملتقى في خلق مساحة لإبراز طاقات وانجازات الشباب الكويتي مشيرا إلى أن الملتقى يدعم أهم عوامل وخطط وبرامج الهيئة الخاصة بالشباب.



وأضاف أن الهيئة تسعى عبر خططها وبرامجها لخدمة الشباب في كل المجالات باعتبارهم ثروة للوطن فضلا عن المساهمة بشكل فعال في تنمية وبناء المجتمع.



من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى داود معرفي إن العودة بملتقى (قوة الشباب) تعد تأكيدا على ما حققته الملتقيات السابقة من أثر إيجابي على المجتمع وابراز دور الشباب ودعمهم.



وأعرب معرفي عن فخره واعتزازه بكوكبة من الشباب الكويتي الذين أثبتوا ريادتهم في مجالات علمية وأدبية وفنية ورياضية وغيرها، مبينا أن الشباب يعتبرون المحرك الحقيقي لأي عملية تحديث ذات طابع تنموي واقتصادي واجتماعي وسياسي.



وشهد حفل الافتتاح استعراض إنجازات الشباب الكويتي في مختلف المجالات وتكريم 21 شابا وشابة من المنجزين والمبدعين في المجالات الطبية والرياضية والتطوعية إضافة إلى مجالات الاختراع والفضاء والتصوير والذكاء الاصطناعي.