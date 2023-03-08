بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى بيتر بافيل الرئيس المنتخب لجمهورية التشيك الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية التشيك الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فو فان ثيونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة وأداء اليمين الدستورية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.