بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم مع سفير سلطنة عمان لدى البلاد صالح الخروصي سبل تطوير العلاقات ومد جسور جديدة في التعاون الإعلامي بين البلدين.



وأكدت د.السالم، خلال استقبالها السفير الخروصي في مكتبها، أهمية استمرار التعاون واللقاءات المتبادلة لاسيما الجانب الإعلامي والارتقاء بالخبرات والقدرات الصحافية للجانبين وتعزيزها في شتى المجالات.



وأوضحت ان «كونا» حريصة كل الحرص على التعاون مع عمان ومن خلال مؤسساتها الاعلامية المختلفة وخصوصا وكالة الانباء العمانية والتي «تجمعنا معها مذكرة تفاهم ثنائي وتعاون اعلامي مثمر وإيجابي».



من جانبه، هنأ السفير الخروصي د.السالم بتوليها دفة القيادة في «كونا»، مشيدا بالمصداقية والدقة التي تتمتع بها الوكالة محليا ودوليا.



وأعرب عن شكره لاستقبال وفد رفيع المستوى من كلية الدفاع الوطني العمانية في مقر «كونا» الشهر الماضي وذلك في إطار زيارة الوفد للكويت حيث اطلع الوفد الذي ضم عددا من كبار الضباط العسكريين في الهيئة التوجيهية الإدارية في الكلية على تجربة الوكالة ودورها الإعلامي محليا وإقليميا وأهميتها في مواجهة التحديات وسط الثورة التقنية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. واستعرض التحديات أمام الإعلام في مواجهة الشائعات في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدا بما تتمتع به «كونا» من مصداقية ودقة وأمانة في نقل المعلومة.



حضر اللقاء نائب المدير العام لوكالة «كونا» لقطاع التحرير عصام الغانم.