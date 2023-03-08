أسامة أبو السعود



أكد السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت أن بلاده تعطي مكافحة الإرهاب والتطرف والوقاية منهما أولوية قصوى، وتحرص على المشاركة بفاعلية ضمن الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كما أنها تحرص على المشاركة الفعالة في اجتماعات التحالف الدولي ضد «داعش»، سواء على المستوى الوزاري أو اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن التحالف.



وأشار السفير شلتوت، على هامش المشاركة في الاجتماع، إلى أن مصر تطبق مقاربة شاملة للتعامل مع الإرهاب والتطرف ومسبباتهما، لا تقتصر على البعد الأمني، وإنما تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وفكرية وتعليمية.



واكد أن التعاون في مجال الإرهاب بين مصر والكويت قائم ومستمر سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وأيضا في المحافل الإقليمية والدولية، آملا أن يتم القضاء على ظاهرة الإرهاب عاجلا وليس آجلا لضمان استقرار الدول، والعمل على التنمية المستدامة.



وشدد السفير شلتوت في تصريحات للصحافيين على جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف مشددا على ان مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والوقاية منهما تعتبر إحدى أولويات الديبلوماسية المصرية، حيث تضطلع مصر بدور بارز على صعيد تعزيز المنظومة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتفخر في هذا الصدد باختيارها في أبريل 2022 كرئيس مشارك ـ مع الاتحاد الأوروبي ـ للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يعتبر أحد أهم الآليات الدولية المعنية بتطوير المنظومة القيمية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف



وأشار إلى أن مصر أعدت التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب لعام 2022 والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية، على نحو يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، والسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة.



وأضاف أن التقرير يعرض كذلك للجهود الأمنية المبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التي تمس أمن واستقرار الوطن، وكذا لجهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بالدفع قدما بمعدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذا بعين الاعتبار أهمية البعد التنموي في الوقاية من الإرهاب والتطرف، وهي الجهود التي شملت كافة محافظات الجمهورية، وساهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية والخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، وذلك بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.