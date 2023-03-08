أسامة دياب



أكد السفير البلغاري لدى البلاد ديميتار ديميتروف أهمية التبادل الثقافي في دعم وتعزيز العلاقات بين الشعوب كجسر مميز من جسور التواصل يوفر أرضية صلبة للفهم المشترك، موضحا أن مشاركة فرقة أصوات ومندولين الموسيقية البلغارية تأتي في إطار احتفال البلدين بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين والمشاركة في مهرجان القرين الثقافي في نسخته الـ 28. وأشاد ديميتروف - في كلمة ألقاها خلال الحفل الموسيقي الذي قدمته الفرقة الموسيقية البلغارية بدعم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبحضور لفيف من الديبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى البلاد، إضافة إلى جمهور كبير ملأ مقاعد مسرح عبدالحسين عبد الرضا السالمية، - بدعم وزارة الاعلام ممثلة في الوزير عبدالرحمن المطيري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومدير مهرجان القرين الثقافي محمد بن رضا وزملائه في المجلس الوطني الذين ساعدوا في ظهور هذا الحفل بالشكل الرائع.



ولفت ديميتروف إلى أن «الموسيقى لغة عالمية، وهذا الحفل نكرسه للذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين التي تصادف هذا العام»، موضحا أنه «ستكون هناك فعاليات ومناسبات أخرى سنحاول من خلالها إبراز أهمية هذه الذكرى وهذا التاريخ».



وقدم السفير البلغاري نبذة عن الفرقة التي تأسست في 2017 والمؤلفة من 3 سيدات ورجلين، شاركهم ضيفا شرف هما مغنية الأوبرا أنا كاراديميتروفا، وزوجها عازف الكلارينيت بريسلاف بيتكوف، واللذان أمضيا 17 عاما من حياتهما يدرسان الموسيقى في مدارس وجامعات الكويت.



وقدمت الفرقة معزوفات رائعة على آلات الكلارينت والغيتار والمندولين والماندولا، القريبة جدا من آلة العود، كما قدمت السوبرانو آنا، أغاني أوبرالية حملت جمهور «عبدالحسين عبدالرضا» إلى صوفيا وإسبانيا وإيطاليا.