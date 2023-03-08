

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح



تدخل الكرة المصرية اليوم جولة افريقية جديدة، بمباراتين في الكونفيدرالية، تبدأ من الخامسة مساء بلقاء بيراميدز الذي سيكون ضيفا على أسكو كارا بطل توغو، وفي الثامنة مساء يستضيف فيوتشر نظيره الجيش الملكي المغربي.



وضمن الجولة 21 للدوري المصري حقق الداخلية فوزا مهما على غزل المحلة 2-1، كما فاز المصري على طلائع الجيش 1-0، وتقام اليوم مباراة وحيدة تجمع بين فاركو والإسماعيلي الذي يمر بأزمة كبيرة بعد امتناع اللاعبين عن خوض التدريبات الأخيرة بسبب تأخر مستحقاتهم، كما أصدر لاعبو الفريق بيانا مشتركا لتوضيح أسباب امتناعهم عن التدريبات، وقالوا فيه: «كل ما في الأمر أن هناك موعدا الأحد الماضي لصرف جزء من مستحقاتنا التي ارتضينا بها تقديرا لظروف النادي ولكن الادارة لم تف بوعدها».