القاهرة - ناهد إمام



أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 1.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 41.6% بفارق 454.6 مليون دولار.



جاء ذلك خلال حضور الفريق ربيع ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، امس، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحري، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.



وشهد الفريق - وفقا لبيان - رفع العلم على القاطرتين «محمد بشير» و«نبيل الهلالي» بناء جديد بقوة شد 75 طنا بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، وتعد القاطرة «نبيل الهلالي» إهداء من شركة EVER GREEN ضمن بنود التسوية التي عقدتها هيئة قناة السويس مع الشركة عقب حادث جنوح سفينة الحاويات «EVER GIVEN».



كما توجه الفريق ربيع لوضع قرينة القاطرتين الجديدتين «محمد نجم» و«محمد الغمري» الجاري بناؤهما بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق، حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف، فيما يتم بناء مقدم ومؤخرة القاطرات بشركة بالشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.



‏وأشار إلى أن التدشين يأتي ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وشركة غوانزو الصينية والذي يتضمن بناء عدد 6 قاطرات جديدة منهم 3 قاطرات بالترسانة الصينية و3 مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية، وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 مترا، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طنا.



تلا ذلك، تدشين رئيس الهيئة للمعديتين الجديدتين «بورتوفيق١» و«بورتوفيق٢»، كما تم تدشين المعدية الثالثة «بورتوفيق ٣» بترسانة بورتوفيق البحرية التابعة للهيئة تمهيدا للعمل في خدمة حركة عبور المركبات والأفراد بمحور الشط بمحافظة السويس ضمن الدور المجتمعي للهيئة لربط ضفتي القناة.



وتفقد رئيس الهيئة مطرقة الحديد الجديدة لتشكيل المعادن بورشة الحدادة والتي تعمل بنظام هيدروليك بديلا عن النظام التقليدي في ضغط وتشكيل المعادن المستخدمة لصناعة مستلزمات العمل.



وأوضح ربيع أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري خلال الأعوام القليلة الماضية في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتوجيهاته المستمرة بضرورة توطين صناعة بناء الوحدات البحرية في الترسانات والشركات التابعة للهيئة لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول واستخدامها على النحو الأمثل.



وأضاف ان ترسانة بورسعيد البحرية تمتلك تاريخا عريقا وتتجه نحو بناء مستقبل مشرق من خلال تعظيم إمكانياتها المادية والبشرية، مشيرا في هذا الصدد إلى الانتهاء من مرحلة تدشين الحوض العائم الجديد «فخر القناة» حمولة 35 ألف طن بكوريا الجنوبية، والمقرر تسلمه بحلول شهر يونيو المقبل ليضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن الكبيرة.



تابع رئيس الهيئة أن إحصائيات الملاحة تشهد طفرة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهري يناير وفبراير 2023 عبور 4117 سفينة مقابل عبور 3487 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 630 سفينة بنسبة زيادة قدرها 18.1%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بنسبة 15% بواقع 237.3 مليون طن، مقابل 206.3 ملايين طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفارق قدره 31 مليون طن.