اقتحمت أعداد كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وحاصرت منزلا في أطراف المخيم، معززة بقوات خاصة، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، وأعلنت قتل 4 فلسطينيين على الاقل، وذلك بعد ساعات من اقتحام مجموعات من اليهود باحات المسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى «عيد المساخر اليهودي».



وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في أطراف مخيم جنين وأطلقت صاروخا عليه في منطقة شارع مهيوب شرقي المخيم، حيث شاركت مروحية تابعة لقوات الاحتلال في عملية الاقتحام.



من جهته، قال جيش الاحتلال إن عملية الاقتحام هي تنفيذ لعمل عسكري في المخيم، مشيرا إلى مقتل «4 فلسطينيين بينهم منفذ عملية حوارة».



من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب على الاقل في جنين برصاص قوات الاحتلال وإصابة 5 آخرين في عدوانه على جنين. كما قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة إسعاف في جنين.



من ناحيته، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى نداءات من داخل مخيم جنين لإسعاف عدد من الجرحى، في حين ذكر مدير مستشفى جنين بحسب «الجزيرة» ورود 3 إصابات في اقتحام الاحتلال مخيم جنين، إحداها في الصدر.



ويتزامن اقتحام جنين مع عملية أخرى للاحتلال في مدينة نابلس، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، حيث أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 شبان فلسطينيين مطلوبين بعد محاصرة منزل في المدينة.



ويأتي هذان الاقتحامان بعد ساعات من تدنيس مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال اقتحامه امس تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تلبية لدعوات «جماعات الهيكل» المزعوم المتطرفة، في أول أيام ما يسمى بـ «عيد المساخر» اليهودي.



وتقدم عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك مجموعة المستوطنين خلال اقتحامهم باحات الأقصى، في حين عززت قوات الاحتلال انتشارها العسكري في محيط المسجد وأزقة البلدة القديمة.



وأوضح شهود عيان أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى، وتلقوا شروحا عن «الهيكل» المزعوم، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



كما اقتحم مستوطنون امس قرية كفر حارس في محافظة سلفيت بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم انسحبوا منها بعد أن أدوا قبل انسحابهم صلوات تلمودية في إحدى ساحات القرية خلال احتفالهم بالعيد.



وأظهر التسجيل مستوطنين يرشقون محلات تجارية ومواطنين بالحجارة، كما حاول آخرون تحطيم زجاج مركبات كانت تقل إحداها عائلة فلسطينية بينها طفلة ومسن وسيدة، أصيبوا بالاختناق نتيجة غاز الفلفل.



كما أصيب أفراد العائلة بجروح بعد الاعتداء عليهم بالضرب بأدوات حادة والرشق بالحجارة قبل أن يتمكنوا من الهروب من المكان.



إلى ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون، فلسطينيين في قرية حوارة بالضفة الغربية التي كانت مسرحا لهجوم عنيف شنه عشرات المستوطنين الأسبوع الماضي.



وفرقت قوات الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود حشودا، قال الجيش إنها كانت تشارك في «عدد من أحداث الشغب العنيفة» في حوارة وأظهرت مقاطع مصورة جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشبان يرتدون ملابس سوداء يهاجمون سيارة أحد الفلسطينيين قبل أن يتمكن سائقها من الفرار.



وأظهرت لقطات أخرى جنودا إسرائيليين يرقصون مع مستوطنين يهود في البلدة، احتفالا بما يسمى عيد المساخر اليهودي، بينما يسمع صوت يقول بالعبرية «حوارة تم غزوها يا سادة!».