حاولت الإدارة الأميركية امتصاص الغضب التركي جراء الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مايك ميلي الى شمال شرق سورية، الأمر الذي دفع أنقرة لاستدعاء السفير الأميركي للتعبير عن انزعاجها.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن رئيس هيئة الأركان الأميركية، التقى خلال زيارته إلى شمال شرقي سورية القوات الأميركية الموجودة هناك، نافيا أن يكون قد التقى قادة قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.



وفي مؤتمره الصحافي، قال برايس إن زيارة الجنرال ميلي إلى شمال شرقي سورية كانت «لمجرد التفاعل مع أفراد الخدمة الأميركية»، موضحا أن «المعلومات المتوافرة لديه هي أن الجنرال ميلي التقى الجنود الأميركيين فقط».



وأشار إلى أنه «من المعتاد أن يزور رئيس هيئة الأركان المشتركة أفراد الخدمة المنتشرين، والذين يقدمون تضحيات نيابة عن إخوانهم الأميركيين، ونيابة عن جميع الأشخاص في الولايات المتحدة الأميركية».



وكان العقيد ديف باتلر المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أعلن الأحد عن زيارة أجراها الأخير إلى شمال شرقي سورية، لتفقد قوات بلاده في المنطقة، ليكون هو الرتبة العسكرية الأعلى التي تزور سورية منذ انتشار القوات الأميركية فيها.



وامتنع برايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن زيارة الجنرال ميلي، بما في ذلك التقارير التي تحدثت عن لقائه قائد «قسد» مظلوم عبدي، أو استدعاء سفير واشنطن في أنقرة لتقديم الشرح. ورفض كذلك الرد على سؤال حول الكيفية التي دخل بها رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إلى سورية، معتبرا أن السؤال «غير جاد». وأكد الصحافي أن «السؤال جاد». وأضاف: «هل دخل رئيس الأركان الأميركي إلى شمال شرقي سورية دون التشاور مع حكومة النظام السوري؟»، وأحال برايس الصحافيين إلى وزارة الدفاع للحصول على المعلومات.



كما رفض المتحدث باسم الخارجية الأميركية الرد حول ما إذا كانت واشنطن أبلغت موسكو، بأي شكل من الأشكال، بشأن زيارة الجنرال ميلي إلى شمال شرقي سورية.



وأثارت زيارة الجنرال ميلي رود فعل منتقدة في أنقرة ودمشق، حيث قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت الاثنين السفير الأميركي لديها جيف فليك للتعبير عن انزعاجها من الزيارة. وقال برايس إن السفير توجه إلى وزارة الخارجية التركية لإجراء اجتماعات ومناقشات.



كما أدانت وزارة الخارجية السورية الزيارة، معتبرة أنها «غير شرعية وانتهاك صارخ لسيادة وحرمة ووحدة سورية». ودعت العالم «إلى إدانة هذه الانتهاكات الأميركية ووقفها».