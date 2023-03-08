القاهرة - ناهد إمام



أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج.



وشددت وزيرة الهجرة، امس، على أنه لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتبهم أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم، مضيفة أن الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل مشاكلهم.



وتابعت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تتواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تصب في مصلحتهم، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد.